Нашоукраїнець відкликав свій позов до Мороза

Мукачівський міськрайонний суд задовольнив клопотання представника народного депутата, члена фракції “Наша Україна” Ігоря КРІЛЯ щодо відкликання позовної заяви і скасування рішення суду від 22 січня про заборону голові Верховної Ради Олександру МОРОЗУ підписувати Закон «Про Кабінет Міністрів України».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Верховної Ради України.

У прес-службі зазначили, що на адресу парламенту надійшла копія ухвали Мукачівського міськрайонного суду на клопотання представника народного депутата І.КРІЛЯ про відкликання поданої раніше позовної заяви, залишення її без розгляду, скасування заходів забезпечення позову та визнання незаконною ухвали про забезпечення позову.

Розглянувши це клопотання 14 лютого, суд ухвалив залишити без розгляду позовну заяву І.КРІЛЯ до парламенту та скасувати заборону голові Верховної Ради підписувати Закон «Про Кабінет Міністрів України», прийнятий на засіданні Верховної Ради України 12 січня поточного року. Цим же рішенням була скасована заборона Верховній Раді, її апарату, управлінням та службам, посадовим та службовим особам, будь-яким іншим фізичним чи юридичним особам, в тому числі органам державної влади та місцевого самоврядування, подавати для опублікування та публікувати цей Закон.

Суд також визнав не чинною ухвалу судді Мукачівського міськрайонного суду від 22 січня про заходи забезпечення позовної заяви І.КРІЛЯ у зв’язку із скасуванням заходів забезпечення позову.

Копію ухвали Мукачівського міськрайонного суду від 14 лютого 2007 року опублікувала газета "Голос України" 2 березня 2007 року.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня Президент Віктор ЮЩЕНКО повторно скористався правом вето до закону про Кабмін, який був прийнятий ВР 12 січня шляхом подолання президентського вето.

20 січня голова ВР О.МОРОЗ заявив, що «вето Президента надумане, і ті, хто готував його, перш за все, підставляли і компрометували Президента». За його словами, якщо глава держави не підпише закон в певний термін, то він, як голова ВР, поставить свій підпис під ним.

22 січня Мукачівський міськрайонний суд заборонив голові Верховної Ради України О.МОРОЗУ підписувати прийнятий 12 січня Закон “Про Кабінет Міністрів України”.

2 лютого Закон “Про Кабінет Міністрів України” було опубліковано у парламентській газеті “Голос України” та газеті центральних органів виконавчої влади “Урядовий кур’єр”. Під документом стоїть підпис голови Верховної Ради України О.МОРОЗА, датований 21 грудня.