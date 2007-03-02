Янукович: у нас сьогодні немає жодних, м`яко кажучи, проблем

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що дострокове проведення парламентських і президентських виборів призведе до дестабілізації соціальної та економічної ситуації.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЯНУКОВИЧ висловив сьогодні журналістам в Одесі.

«Реакція коаліції (на відповідний законопроект депутата з фракції Партії регіонів Василя КИСЕЛЬОВА – УНІАН) ще не обговорювалася. Але, на наш погляд, все, що дестабілізує й погіршує ситуацію, – цього робити не можна, і в цьому наша принципова позиція», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр підкреслив, що уряд зацікавлений у стабільності ситуації в державі. «У нас сьогодні немає жодних, м`яко кажучи, проблем. Економіка країни росте, в січні зростання становило 9,3%, і ми отримали можливість підвищити рівень соціальних стандартів, вносимо зміни до бюджету, й підвищуватимемо зарплати та пенсії», - пояснив він.

Разом із тим, В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що внесення будь-яких законопроектів є правом народних депутатів із реалізації законодавчої ініціативи.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого заступник голови фракції Партії регіонів В.КИСЕЛЬОВ заявив, що у п`ятницю, 2 березня, має намір зареєструвати у ВР проект документу про одночасне проведення президентських і парламентських виборів. Проектом документу передбачається, що одночасні вибори будуть проведені 30 вересня 2007 року.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розцінив заяви про дострокові президентські й парламентські вибори як шантаж, провокацію та психологічний тиск.