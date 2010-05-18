Міліція завадила людям Тягнибока освистати Медведєва

Правоохоронці перешкодили проведенню Всеукраїнським об’єднанням «Свобода» у парку навпроти червоного корпусу Національного університету ім. Т.Шевченка акції протесту проти візиту в Україну Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 20 представників «Свободи» зібрались біля пам’ятника Тарасу Шевченку (сьогодні о 10.00 Д.МЕДВЕДЄВ виступав перед студентами університету).

Як заявили представники «Свободи», вони виступають проти українофобських заяв і дій нового Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, а також Президента Росії Д.МЕДВЕДЄВА.

Представники правоохоронних органів повністю перекрили майданчик перед центральним входом до червоного корпусу університету, а також частину парку Шевченка навпроти червоного корпусу. Представники міліції мотивували свої дії тим, що, за їхньою інформацією, до Київської міської державної адміністрації не надходило жодних заявок на проведення сьогоднішньої акції протесту у Києві.

У свою чергу, активісти ВО «Свобода» висловили подив діями міліції, оскільки заявляють, що усі необхідні документи було надано.

При цьому вони не пішли на конфронтацію з міліцією і не розпочали акцію.