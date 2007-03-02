Пастор Черновецького 10 раз плюнув на рішення суду

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО звернувся до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА та міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА з проханням вжити відповідних заходів щодо дотримання законності під час використання релігійною організацією «Посольство благословенного Царства Божого для всіх народів» приміщення Легкоатлетичного манежу Київської міської школи вищої спортивної майстерності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, заступник голови ВР звертає увагу посадовців на те, що, незважаючи на наявність понад 10 судових рішень, включно із рішеннями Вищого господарського суду та Верховного Суду України, приміщення Легкоатлетичного манежу на сьогодні досі протизаконно зайняте церквою і використовується для проведення богослужінь.

М.ТОМЕНКО також наголошує, що з листопада 2003 року за використання церквою цього приміщення до столичного бюджету не надходять кошти, внаслідок чого втрати міста перевищують півтора мільйона гривень.

Крім того, зазначає М.ТОМЕНКО, через відмову «Посольства благословенного Царства Божого для всіх народів» звільнити приміщення центральної зали манежу немає можливості приступити до запланованих робіт з реконструкції, через що з 2004 року нове легкоатлетичне покриття вартістю 972 тисячі гривень знаходиться на складському зберіганні.

Водночас, М.ТОМЕНКО наголошує, що викладена проблема стосується не лише безпосередніх сторін конфлікту, а й київської громадськості загалом, оскільки вона виявилася позбавленою можливості проводити легкоатлетичні заняття спортсменів та дітей.

Заступник голови Верховної Ради закликає міністра юстиції та генерального прокурора негайно вжити відповідних заходів щодо дотримання законності у даній ситуації.