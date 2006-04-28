Іран не злякався погроз Буша

Іран не стане підкорятися резолюції Ради безпеки ООН, якщо в ній міститиметься вимога припинити дослідження в ядерній області.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», про це заявив посол Ірану в ООН Джавад ЗАРІФ. Він знову підкреслив, що ядерна програма Ірану має на меті отримання технологій виключно мирного атома.

Сьогодні гендиректор МАГАТЕ Мухаммед Аль-БАРАДЕІ повинен представити доповідь за іранським досьє. Закінчується також термін, наданий Тегерану для відновлення мораторію на збагачення і переробку урану.