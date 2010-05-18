Комуністи збираються «здати» Парубія і Гримчака

Фракція Комуністичної партії України підтримає зняття недоторканності з народних депутатів України Андрія ПАРУБІЯ і Юрія ГРИМЧАКА.

Про це заявив сьогодні журналістам лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО.

«Я глибоко переконаний, що за даної ситуації, виходячи з причинно-наслідкових чинників, ми підтримуємо на цьому етапі подання генеральному прокурору. Будуть надалі щодо інших, виходячи з доведеності, ми обов`язково розглянемо це питання. Сьогодні є два подання, тому фракція Компартії підтримуватиме ці два подання», - сказав П.СИМОНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у ВР під час розгляду питання про ратифікацію угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України у сесійному залі парламенту сталися зіткнення між народними депутатами, а також були застосовані димові шашки, в президію, де знаходився спікер Володимир ЛИТВИН, кидали яйця.

Прокуратура Києва 28 квітня порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, скоєного групою окремих народних депутатів України (за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Під час розслідування цієї справи прокуратура порушила кримінальну справу щодо народних депутатів України Ю.ГРИМЧАКА і А.ПАРУБІЯ за фактом незаконного впливу на голову Верховної Ради України і народних депутатів з метою перешкодити виконанню ними службових обов`язків, скоєного особою з використанням свого службового становища, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України).

14 травня В.ЛИТВИН повідомив, що у ВР з Генеральної прокуратури надійшло подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності окремих народних депутатів від опозиції за скоєні ними дії 27 квітня у парламенті.