Янукович: Україні доведеться починати реформи з «низького старту»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що з наступного року Україна повинна почати реалізацію стратегічної програми розвитку до 2020 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час зустрічі з представниками ділових кіл у рамках проведення сьомого українсько-російського економічного форуму.

Президент України висловив упевненість, що наявна на сьогодні динаміка економічного зростання держави буде продовжуватися до кінця року. «А наступний рік ми повинні розпочати в рамках роботи програми розвитку України до 2020 року», - заявив В.ЯНУКОВИЧ. За словами глави держави, це означає, що така програма повинна бути створена вже у поточному році.

Глава держави вкотре заявив, що програма економічних реформ України буде представлена на початку червня. «Нова хвиля реформ повинна сприяти новій якості економічного зростання, розвитку ринкових і конкурентних механізмів, зробити економіку України привабливою для інвесторів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас, Президент зазначив, що пакет українських реформ націлений на довгострокову перспективу у рамках вирішення амбітних завдань зі створення сучасної і конкурентоспроможної економіки, нової інфраструктури і ефективної соціальної держави, забезпечення високого рівня життя людей.

Водночас, зауважив В.ЯНУКОВИЧ, «слід визнати, що реформи Україна повинна буде розпочати з «низького старту». Він пояснив, що це викликано тим, що минулий рік був найбільш складним для сучасної України.

«Ми поставили перед собою мету провести системну модернізацію країни, перетворити її у сильну і процвітаючу республіку», - заявив Президент і висловив упевненість, що, незважаючи на складну економічну ситуацію, всі наявні труднощі будуть подолані.