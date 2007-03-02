Мороз заспокоїв усіх...

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ переконаний, що Президент України в нинішній політичній ситуації може обиратися лише всенародно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МОРОЗ заявив журналістам сьогодні у Харкові, коментуючи заяви представника Партії регіонів Василя КИСЕЛЬОВА про можливість проведення парламентських і президентських виборів в Україні одночасно у вересні цього року.

«Я можу заспокоїти всіх, що ніяких дострокових виборів ні парламенту, ні Президента не буде. Тому коментувати ці заяви я просто не збираюся, оскільки вони безпредметні”, - заявив О.МОРОЗ.

На його переконання, “буде каденція повна відпрацьована нинішнім Президентом, стабільно працюватиме Кабінет міністрів, будучи в хорошому контакті з Президентом».

Відповідаючи на запитання про те, чи можливі вибори Президента парламентом, О.МОРОЗ висловив переконання, що “в нинішній час, і в 2009 році ситуація не зміниться. Президент буде обиратися всенародно».

За словами О.МОРОЗА, він розуміє, що така теза виникла для того, “щоб нейтралізувати не зовсім здорові настрої в деяких структурах влади стосовно до парламенту, уряду тощо”.

Як зазначив О.МОРОЗ, «весь час нав’язується дискусія суспільству про те, що хтось хоче відібрати повноваження у Президента тощо». На його думку, мова тут іде про інше – «про приведення у відповідність до вимог Конституції правовідносин у вищих ешелонах влади».

На переконання голови ВР, «цей процес здійснюється так, як записано в Конституції, і він буде продовжений і зроблений так, як записано в Конституції, і суперечності з цього приводу нічого не дають».

“Тому пропозиції щодо виборів у вересні, - заявив О.МОРОЗ, - були спробою, я так розумію, нейтралізувати таку напругу у зворотному напрямку.

«Але, на моє особисте переконання, Президент в Україні в нинішній політичній ситуації задля забезпечення здійснення тих функцій, які передбачені Конституцією, може обиратися тільки всенародно», - наголосив О.МОРОЗ.