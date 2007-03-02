У Нашій Україні знають, чому уряд притримує програму

Фракція «Наша Україна» вважає, що уряд навмисно не вносить на розгляд парламенту програму своєї діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу лідер парламентської фракції блоку «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

За його словами, дії уряду дають підстави вважати, що вже протягом семи місяців програма діяльності уряду не вноситься в парламент свідомо. На думку В.КИРИЛЕНКА, це робиться для того, аби правляча коаліція «не була зв’язана жодними зобов’язаннями».

Лідер фракції «Наша Україна» додав, що сім місяців діяльності уряду підтверджують такі побоювання.

Як повідомляв УНІАН, перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ заяляв, що уряд планує в березні направити на розгляд Верховної Ради програму своєї діяльності.