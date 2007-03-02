Тарасюк: Україна може стати членом НАТО у 2009 році

Екс-міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК прогнозує, що наша держава може стати членом НАТО у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам в рамках міжнародної конференції «Нова Україна в новій Європі», що проходить сьогодні у Києві.

«Необхідно досягнути політичного консенсусу, приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО, пройти цикл виконання цього плану, який триває один рік, тоді гіпотетично Україна могла б вступити в НАТО у 2009 році», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, що з нинішньою правлячою коаліцією це навряд чи можливо, Б.ТАРАСЮК сказав: «Боюсь, що так».

«Я не вірю абсолютно аргументам цього уряду і прем’єра, які говорять, що Україна не готова до вступу в НАТО», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Він нагадав, що минулого року країни-члени НАТО готові були запросити Україну до Плану дій щодо набуття членства. «Але, використовуючи політичні маніпуляції, фактично, уряд і прем’єр-міністр зірвали ці плани», - додав Б.ТАРАСЮК.

Він також нагадав, що свого часу, перебуваючи у Брюсселі, прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна не готова приєднуватися до Плану дій щодо набуття членства в НАТО. «Я намагався аналізувати цю ситуацію з усіх фактів, які були в моєму розпорядженні, я приходжу до висновку, що тут визначальну роль грав зовнішній чинник, ніж мотивація внутрішня», - зауважив Б.ТАРАСЮК. За його словами, в даному випадку прем’єр відійшов від політичних домовленостей, яких було досягнуто в ході загальнонаціонального “круглого столу”.

На думку Б.ТАРАСЮКА, низька обізнаність українського суспільства щодо НАТО також є результатом дискредитації самої ідеї, коли вступ України до НАТО декларувався за часів колишнього Президента Леоніда КУЧМИ, а насправді всередині держави проводилась політика в протилежному напрямку. «Фактично, проголошувались амбітні державні програми інформування суспільства, а насправді жодної копійки в бюджеті не виділялося на ці цілі», - сказав він.

Б.ТАРАСЮК вважає за необхідне надати можливість українській громадськості отримувати об’єктивну і неупереджену інформацію про НАТО, а далі українські громадяни самі будуть вирішувати бути чи не бути Україні членом Альянсу.

За словами Б.ТАРАСЮКА, Партія регіонів у цьому питанні проявила “політичне лукавство”. Він нагадав, що у 2003 році фракція Партії регіонів голосувала за закон про основи національної безпеки, де чітко записано про вступ України в НАТО і ЄС, а потім використовувала тему членства в НАТО у своїй передвиборчій кампанії, виступаючи проти членства нашої держави в Північноатлантичному альянсі.