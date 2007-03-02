Цушко готується здавати своїх

Міністерство внутрішніх справ має намір оприлюднити прізвища тих посадовців, які несуть персональну відповідальність за порушення, виявлені в діяльності МВС.

Про це УНІАН повідомили в департаменті зв’язків із громадськістю МВС України.

Однак, зазначається в повідомленні, ці прізвища будуть оприлюднені тільки після того, як факти, проголошені з трибуни Верховної Ради міністром внутрішніх справ Василем ЦУШКОМ, одержать оцінку компетентних органів.

У департаменті нагадали, що 23 лютого В.ЦУШКО оприлюднив в сесійному залі інформацію про поточну ситуацію в МВС. Зокрема, він навів численні факти безгосподарності, неефективних управлінських рішень, корупції в органах внутрішніх справ, що серйозно ускладнюють розпочате реформування відомства.

Міністр неодноразово наголошував, що правову оцінку фактам, оприлюдненим у звіті, ступінь відповідальності посадовців, причетних до правопорушень, дадуть компетентні органи.

”Міністерство внутрішніх справ заявляє, що всі факти, наведені в доповіді міністра, пройшли відкриту процедуру офіційного узгодження і перевірки у відповідних підрозділах МВС, мають документальне підтвердження”, - зазначає Департамент зв’язків із громадськістю.

Крім того, в МВС наголошують, що вперше в практиці відомства до комплексної перевірки міністерства було залучено фахівців Головного контрольно-ревізійного управління України та Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України. “Жоден з фактів, наведених В.ЦУШКОМ, не одержав документального спростування”, - зазначається в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого у ВР міністр внутрішніх справ України В.ЦУШКО заявив про наявність значних фінансових порушень у використанні бюджетних коштів колишнім керівництвом МВС України. «Багато питань викликає фінансово-господарська діяльність МВС», - сказав він. Зокрема за його словами, вже на даний час виявлено, що є зловживання у використанні коштів на суму 560 млн. грн.