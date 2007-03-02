Тимошенко кращих за себе не бачить

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО не бачить гідної кандидатури на посаду прем’єр-міністра, тому боротиметься за це крісло сама.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила, виступаючи у Вашингтоні перед українською діаспорою.

«Якби я бачила, кому передати цей пост, я б зробила це, але я не бачу, тому буду боротися, щоб не передовіряти цю посаду комусь іншому, а довести справу до кінця», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При цьому вона наголосила, що не створювала проблем в демократичному таборі висуненням своєї кандидатури на президентських виборах.

«Я була єдиним керівником політичної сили, яка не йшла на вибори Президента у першому турі. Ви пам’ятаєте, і МОРОЗ йшов, і КІНАХ. Я не робила цього. Не амбіції рухають мною, а бажання бачити Україну сильною”, - підкреслила лідер БЮТ.

ТИМОШЕНКО запевнила, що боротиметься за повернення президентських повноважень діючому Президентові.

“Політична реформа перерозподілила владу в країні, і сьогодні я працюю на те, щоб повернути повноваження Президенту, щоб він ще в цій каденції встиг зробити все, що необхідно для України”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.