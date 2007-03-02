Мороз пропонує Ющенку самому внести закон про себе

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ вважає за необхідне прийняття закону про Президента. Разом із тим, на його думку, “було б корисним, якби проект закону вніс на розгляд сам Президент України Віктор ЮЩЕНКО”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив О.МОРОЗ сьогодні у Харкові.

“Я вважаю, що закон про Президента необхідний, оскільки права і обов’язки Президента виписані Конституцією і потребують детальнішого врегулювання, щоб не виникало питань з приводу того, яким способом здійснюються ті чи інші його повноваження”, - сказав О.МОРОЗ.

На його думку, “було б корисно, якби Президент сам вніс проект закону, який регулює його повноваження згідно з Конституцією”.

На переконання О.МОРОЗА, “тоді б це легше пройшло через парламент”.

У разі, якщо В.ЮЩЕНКО цього не зробить, сказав О.МОРОЗ, “тоді, очевидно, будуть інші суб’єкти законодавчої ініціативи вносити таку пропозицію”.

О.МОРОЗ також висловив переконання, що “особливо після прийняття закону про Кабінет міністрів України, після розгляду і прийняття закону про тимчасові слідчі комісії та деяких інших нормативних документів, які випливають із змісту Конституції, ми обов’язково повинні розглянути і прийняти закон про Президента”.