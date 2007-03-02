Секретарю Львівського обкому СПУ плеснули в очі кислоту

Секретарю Львівського обкому СПУ, помічнику-консультанту народного депутата України Ярослава МЕНДУСЯ Дмитру БАСАРАБУ плеснули в очі кислоту.

Як повідомили УНІАН в прес-службі СПУ посилаючись на першого секретаря обкому Євгена ТАЛІПОВА, напад стався 28 лютого у м. Львові по вул. Княгині Ольги. Повідомляється, що напад здійснив невідомий чоловік віком 30 років спортивної статури.

Потерпілий перебуває зараз у лікарні швидкої медичної допомоги. Медики оцінюють його стан як тяжкий.

За словами Є.ТАЛІПОВА, обласний комітет СПУ триматиме стан розслідування інциденту на контролі. Перший секретар Львівського обкому СПУ переконаний, що цей злочин не призведе до розколу соціалістів. “Лави СПУ міцні, соціалісти впевнені у своїх силах і у правильності своєї позиції”, - вважає Є.ТАЛІПОВ.

Львівський обласний комітет Соцпартії вимагає від правоохоронних органів зробити все можливе для всебічного та ретельного розслідування обставин нападу на Д.БАСАРАБА. Львівські соціалісти не виключають політичний підтекст провокації, оскільки послідовна і принципова позиція СПУ з ряду важливих питань суспільно-політичного життя може заважати багатьом силам.