Мендусь знає, що ховається за усмішками лідерів опозиції

Народний депутат, член фракції СПУ Ярослав МЕНДУСЬ не вірить у міцність опозиційного союзу Блоку Юлії Тимошенко та “Нашої України”.

Як заявив Я.МЕНДУСЬ в інтерв’ю газеті "Киевский телеграф", заяви Юлії ТИМОШЕНКО про неможливість формування загального виборчого списку є найбільш показовою характеристикою міцності союзу БЮТ і "Нашої України", повідомили УНІАН у прес-службі СПУ.

"За променистими посмішками лідерів "широкої опозиції" ховаються глибокі особистісні протиріччя", - наголосив народний депутат.

Я.МЕНДУСЬ зазначив, що протиріччя спостерігаються між БЮТ і партією Президента України і на місцевому рівні. Зокрема, він зазначив, що керівник Тернопільського відділення ВО "Батьківщина" заявив, що на обласному рівні співробітництво його політичної сили з "Нашою Україною" неможливе, і пояснив причину: "зі значною частиною депутатів обласної, міських і районних рад, які не працюють в інтересах міста, району, області, співробітничати ми не маємо морального права".

На думку Я.МЕНДУСЯ, "розуміючи безперспективність створення подібних союзів на місцях, ці дві сили будуть намагатися виявити свою "єдність" у парламенті: скоріше за все, будуть влаштовувати чергові шоу й захоплення щитових, туалетів і буфетів".

За його словами, "кращою відповіддю на це хуліганство з боку більшості, я думаю, повинна стати ефективна законодавча робота. А також необхідно пояснювати людям, у що обходяться для їхніх кишень видовищні дії парламентських шоуменів".