Сьогодні у Тернополі відбудеться марш у вишиванках з нагоди Дня героїв.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода», яка проводить захід, усі учаснику маршу зберуть о 16:00 на бульварі Д.Галицького, звідки вирушать у центр міста, де о 18:00 на Театральному майдані розпочнеться святковий концерт. Під час концерту відбудеться презентація пісенного проекту «Відлуння криївки» та виступи лауреатів фестивалю «Земля героїв». Також у програмі – нагородження ветеранів ОУН-УПА та святковий феєрверк.

Заходи відбудуться під патронатом голови обласної ради Олексія КАЙДИ та за підтримки комітету «Українці допомагають українцям».

Свято героїв у Тернополі відзначають майже 70 років. Святкувати його 23 травня постановив у 1941 році Другий великий збір Організації українських націоналістів для “відродження в українців героїчного духу минулих поколінь”.

“Травень для свята обрали тому, що саме цього місяця загинуло найбільше націонал-патріотів. Зокрема 4 травня 1924 року загинув головний ідеолог державної самостійності України початку ХХ століття Микола Міхновський, 25 травня 1926 року – Симон Петлюра, 23 травня 1938 року – засновник і провідник ОУН Євген Коновалець. В роки німецької, а згодом радянської окупації це свято відзначалося у підпіллі. Із проголошення незалежности України його святкування відновлено”-, зазначає прес-служба ВО “Свобода”.

На початку 2000-х років обласні ради західних областей затвердили це свято як офіційне.

У рамках свята учора в Тернополі уже відбувся супермарафон з бігу «100 кілометрів за 24 години».