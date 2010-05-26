Азаров визнав, що за три місяці його роботи помітних ініціатив немає

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ дав доручення віце-прем`єр-міністру Віктору ТИХОНОВУ і міністру регіонального розвитку та будівництва Володимиру ЯЦУБІ протягом місяця підготувати конкретні пропозиції щодо добудови кожного об`єкту зі ступенем готовності понад 70%.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення прем`єр-міністр дав сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінрегіонбуду, на сьогодні в Україні налічується 459 об`єктів на 50 тис. квартир зі ступенем готовності понад 70%, на добудову яких необхідно 5 млрд. грн.