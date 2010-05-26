«Безпрецедентні друзі Росії» з Києва хочуть знати все про активи та пасиви

Заступник директора Центру Разумкова Валерій ЧАЛИЙ вважає, що Росія має надати Україні інформацію щодо активів і пасивів колишнього СРСР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції на тему: “Чи вирішиться суперечка навколо майна колишнього СРСР на користь України?”.

“Якщо ми вже сьогодні такі безпрецедентні друзі з Росією, то, будь-ласка, покажіть, про що ми говоримо, про які активи, про які пасиви. Ніколи Росія не хотіла відкривати цю інформацію. Як можна ухвалювати рішення стосовно такого важливого питання (ратифікації “нульового варіанту” - УНІАН), не маючи інформації?”, - запитав він.

Водночас В.ЧАЛИЙ вважає, що Україна як передбачуваний партнер не буде ставити цю проблему “грубо: давайте повернемо все назад”. “Я думаю, що питання настільки вже далеко зайшло, що навряд чи можна говорити про повернення назад і говорити про те, що ми можемо перебрати на себе 16,37% всіх активів”, - сказав він.

За словами експерта, така інформація необхідна для того, щоб Україна і Росія були рівноправними партнерами в обговоренні цього питання.

При цьому В.ЧАЛИЙ нагадав, що не було проведено міжнародного аудиту активів і пасивів колишнього СРСР.

“Я думаю, що переговорна позиція України має бути стабільною, послідовною, і впевнений, що ми прийдемо до врегулювання цього питання через ратифікацію парламентом. Головне, щоб ця ратифікація не була як черговий подарунок Росії на знак нашої дружби і взаємоповаги”, - сказав експерт.