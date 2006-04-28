Україну терміново беруть до НАТО

Переважна більшість країн-членів НАТО підтримала ідею про запрошення України до Плану дій щодо членства уже в цьому році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Софії за підсумками засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ повідомив міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК.

За його словами, глави зовнішньополітичних відомств країн-членів НАТО під час засідання комісії Україна-НАТО заявили свою готовність підтримати Україну на шляху у проведенні демократичних і економічних реформ. Зокрема, зазначив міністр, висловлювалися щирі побажання і надії на те, що Україні вдасться пройти якомога швидше шлях, на який ми стали, а також створити коаліційну більшість з демократичних сил і сформувати уряд.

Як наголосив міністр закордонних справ України, основний месидж, що пролунав у Софії, - двері НАТО залишаються відкритими для України. Проте Україні потрібно довести, що вона хоче увійти саме в ці двері, зауважив він.

Водночас Б.ТАРАСЮК підкреслив, що ніхто в Альянсі не займається тим, «аби втягнути Україну в НАТО». Навпаки, зазначив міністр, під час засідання комісії Україна-НАТО відзначалося, що «м’яч знаходиться на українському полі».

За його словами, на засіданні комісії була висловлена надія, що в українському суспільстві вдасться змінити ставлення до членства України в НАТО.

Разом з тим міністр зауважив, що під час засідання комісії Україна-НАТО відзначався значний позитивний внесок України в регіональну і глобальну безпеку. При цьому, підкреслив міністр закордонних справ, зазначалося, що «Україна є чистим контрибютором у миротворчих операціях, у тому числі і під проводом НАТО». Зокрема, Б.ТАРАСЮК повідомив, що Україні висловлена глибока вдячність за участь в миротворчих операціях у Косово, Середземному морі, Судані. Він також поінформував, що під час засідання комісії проводилися консультації щодо можливого залучення України до участі в операції в Афганістані.

Разом з тим, під час прес-конфереції Б.ТАРАСЮК висловив глибоку впевненість, що зовнішньополітичний курс України буде продовжено новим урядом. «Зовнішньополітичний курс нашої держави не зазнає змін, оскільки гарантом цього курсу є Президент Віктор ЮЩЕНКО, який незважаючи на зміни в Конституції, залишає за собою дуже важливі повноваження», - сказав міністр. Він також пояснив, що, відповідно до ст. 106 Конституції України, Президент має право вносити на розгляд Верховної Ради кандидатури міністрів закордонних справ і оборони.

За словами Б.ТАРАСЮКА, учора під час офіційного візиту до Латвії Президент України В.ЮЩЕНКО підтвердив, що зовнішньополітичний курс України не зазнає змін.