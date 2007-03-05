Катеринчук: На Одеській області відпрацьовуються рейдерські стратегії

Зараз в Одеській області відпрацьовується стратегія використання всіх гілок влади для позбавлення права власності приватних підприємців різного рівня. Таку заяву зробив сьогодні народний депутат України Микола КАТЕРИНЧУК, який взяв участь у засіданні «круглого столу” «Політика протидії рейдерству в Україні».

За його словами, «це шлях до перерозподілу власності за політичними ознаками. Проте примітно, що місцеві підприємці не бояться говорити про цю проблему і відстоювати свої права». Мабуть, це пов`язано з тим, що багато з них одержали свою власність чесним шляхом.

На прикладі Одеської області громадський рух «Європейська платформа для України», який представляє народний депутат, має намір показати підприємцям інших регіонів, як можна боротися з рейдерством. «Сьогоднішній «круглий стіл”, - підкреслив парламентарій, - це спроба привернути увагу властей до проблеми рейдерства». Адже минулого року рейдерські атаки були вчинені щодо близько 3 тисяч підприємств».

Голова Апеляційного суду Одеської області Анатолій ЛУНЯЧЕНКО, який виступив на засіданні «круглого» столу, підкреслив, що «в останні місяці об`єктами рейдерства дедалі частіше стають не підприємства, а земельні ділянки». Причому найбільш поширений метод перерозподілу власності на землю полягає в тому, що власники держактів організовують товариство з обмеженою відповідальністю разом з тими, хто зацікавлений у землі. Потім, одержавши за свій держакт гроші, виходять з ТОВ».

Багато судових рішень, в яких фігурують факти захоплення земель, приймають районні суди Овідіопольського і Комінтернівського районів. Але, на жаль, ні райпрокуратури, ні райадміністрації, за словами А.ЛУНЯЧЕНКА, «належним чином не реагують на незаконний перерозподіл приморських земельних ділянок. Хоча, за висновками Апеляційного суду, більшість таких рішень приймалися незаконно. Людей грубо позбавляли права на землю». Голова суду повідомив, що «надіслав лист прокуророві області з проханням дати завдання райпрокуратурам розібратися в цій ситуації».

Віце-губернатор Борис ЗВЯГІНЦЕВ, адвокат Сергій ЄМЕЦЬ, що виступили на засіданні «круглого столу”, навели ряд фактів участі в рейдерских атаках представників владних структур. «Зараз ведеться слідство, - уточнив С.ЄМЕЦЬ, - щодо старшого слідчого облУВС, який брав участь в одній з таких атак на підприємство. Встановлено, що співробітник міліції, вступивши у змову з одним із співвласників підприємства Біляєвського району, затримав на три доби його партнера по бізнесу. За цей час наряд УБОЗ, який повинен був перебувати в Одеському порту, захопив будівлю фірми, провів там обшук, вилучив документи і передав їх організаторові рейдерської атаки».

Учасники «круглого» столу вважають, що «рейдерство безпосередньо пов`язане з діяльністю корумпованих держструктур і порушує основоположні принципи функціонування вільної економіки.