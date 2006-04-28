Волков запропонував Довгому своє плече

Обрання Олеся ДОВГОГО секретарем Київради ставить крапку у намаганнях деяких політичних сил зняти з посади мера столиці Леоніда Черновецького.

Таку думку висловив сьогодні кореспонденту УНІАН народний депутат України Олександр ВОЛКОВ, коментуючи сьогоднішні події в Київраді.

На переконання О.ВОЛКОВА, голосування щодо посади секретаря Київради - це абсолютна перемога Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. “Це сталось, не дивлячись на те, що сили, очолювані Михайлом БРОДСЬКИМ говорили про те, що у них є більшість і вони можуть блокувати будь яке рішення мера”, - зауважив він, додавши, що це підтверджує безпідставність цих слів і разом з тим підтверджує слова самого О.ВОЛКОВА, що мера підтримує більше 70 депутатів Київради.

Говорячи про О.ДОВГОГО, він зауважив, що розуміє те, що це молода людина і, можливо, у нього немає великого досвіду (О.ДОВГОМУ 24 роки – УНІАН). “Але я хочу сказати усім, що за його спиною стоїть мер Києва та Олександр ВОЛКОВ готовий у будь-яку мить підставити своє плече”, - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні за результатами проведеного таємного голосування заступником Київського міського голови – секретарем Київради обрано представника фракції Блоку Черновецького О.ДОВГОГО.

За кандидатуру О.ДОВГОГО віддали свої голоси 65 депутатів, які отримали бюлетені.

Від Блоку Черновецького разом із міським головою Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ проголосувало 22 депутати, від блоку «Наша Україна» - 15 депутатів, від Народного блоку Литвина - 5, СПУ – 3, Партії регіонів – 9, Блоку Віталія Кличка ПОРА-ПРП – 11 депутатів.