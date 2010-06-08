Вінський каже, що місцеві вибори стали жертвою президентських

Місцеві вибори, незважаючи на необхідність реформи місцевого самоврядування, мають проходити у визначені Конституцією терміни.

Про це заявив лідер партії «Народна влада» Йосип Вінський в ефірі ТРК «Ера».

«Багато політиків висловлюються на користь того, що необхідно спочатку змінити Конституцію та законодавство, і тільки потім проводити місцеві вибори, - сказав він. – Але треба чітко розуміти, що не можна забирати в людей право обирати. А воно забране!».

«Я за те, щоб міняти, і Конституцію, і закон про вибори та місцеве самоврядування, але я категорично проти того, щоб під це підлаштовувати час проведення виборів», - сказав Вінський.

Він також наголосив на тому, що процес внесення змін до Конституції та законодавства може затягнутися на кілька років. «Що ж, тоді й вибори не проводити?», - риторично запитав лідер «Народної влади», додавши, що «така постановка питання є абсурдна, неправильна і нелогічна».

Політик нагадав, що строк каденції нинішніх міських та сільських голів, а також депутатів місцевих рад добіг кінця. «Місцеві вибори, на жаль, стали жертвою президентських виборів. 26 березня закінчився строк каденції голів міст і сіл України і депутатів місцевих рад. Тобто на сьогоднішній день ми маємо нелегітимну з точки зору Конституції місцеву владу», - підкреслив Вінський.