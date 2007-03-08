НСНУ заборонила депутатам голосувати за непрозору приватизацію

Президія Ради політичної партії "Народний Союз Наша Україна" заборонила депутатам місцевих рад від партії брати участь у голосуваннях за непрозору приватизацію комунальної власності.

Як повідомляє прес-служба НСНУ, таке рішення було ухвалено 7 березня на засіданні Президії Ради партії «Наша Україна».

Як зазначається у повідомленні, керівний орган визнав, що участь у таких голосуваннях є підставою для виключення депутатів з лав партії.

Також на засіданні Президії Ради НСНУ було розглянуто декілька питань, пов’язаних з підготовкою до четвертого з’їзду партії, який відбудеться 31 березня 2006 року.

Зокрема, Президія Ради ухвалила проект нової редакції Статуту партії. Було вирішено надіслати ухвалений проект до регіональних організацій з метою його всебічного обговорення на радах регіональних організацій за участю делегатів з’їзду партії.

На Президії Ради партії була також розглянута інформація про проведення Кримської республіканської та Вінницької регіональної звітно-виборних конференцій. Президія Ради партії у своєму рішенні звернула увагу членів ради Петра ПОРОШЕНКА та Миколи ОДАЙНИКА на неприпустимість їх втручання у діяльність вінницької організації. Було вирішено провести другий етап конференції Вінницької регіональної організації 17 березня 2006 року.