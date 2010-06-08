Бойко: російський проект загрожує національним інтересам України

Міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО заявляє, що будівництво газопроводу «Південний потік» становить загрозу національним інтересам України в енергетичній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.БОЙКО заявив сьогодні журналістам у Стамбулі.

«Південний потік» однозначно не входить в інтереси України, і ми зацікавлені у тому, щоб наша газотранспортна система більше була завантажена. А поява конкурентів, яким є «Південний потік» ,є загрозою нашим національним інтересам у газовій сфері», - сказав міністр.

Водночас він висловив упевненість, що цей проект буде реалізовано нескоро, адже, за словами Ю.БОЙКА, будівництво «Південного потоку» коштуватиме дуже дорого і «не відповідає інтересам практично нікого, окрім бажання російських партнерів отримати додатковий транзитний маршрут».

«Рано чи пізно Європейський Союз зіткнеться з проблемою, що необхідно буде зробити вибір між «Набукко» і «Південним потом», адже ці газопроводи виходять на один і той же ринок», - сказав Ю.БОЙКО.

Він також наголосив, українська сторона «наполегливо ставить питання перед Європейським Союзом, щоб він визначився, який проект підтримує».

«Від цього залежить розуміння нашого внеску в цю систему, її модернізації», - зазначив міністр.

«Принаймні нещодавно ми отримали запевнення від Європейського Союзу, що для них пріоритетом є проект «Набукко». Нам незрозумілим є те, що окремі члени ЄС підписують відповідні угоди з Росією із прокладання «Південного потоку» на противагу, власне, офіційної позиції Європейського Союзу», - зазначив Ю.БОЙКО, і зауважив, що українська сторона отримає від Євросоюзу відповіді на ці питання.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу ВАТ «Газпром» планує будівництво газопроводу через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи – проект «Південний потік».

Передбачається, що морська ділянка газопроводу пройде по дну Чорного моря від компресорної станції «Російська» на російському побережжі до узбережжя Болгарії. Його загальна довжина становитиме близько 900 кілометрів, максимальна глибина – більш як два кілометри. Продуктивність морської ділянки «Південного потоку» складе майже 63 млрд. куб. м за рік.

Для реалізації сухопутної частини проекту за кордоном з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією були підписані міжурядові угоди.

Положеннями вищезгаданих документів передбачене створення спільних проектних компаній для виконання ТЕО проекту і, в разі підтвердження технічної здійсненності та комерційної доцільності, подальшого проектування, будівництва та експлуатації газопроводу «Південний потік» на територіях країн-учасниць.

Учора, 7 червня, в Москві ВАТ «Газпром» і компанія DESFA S.A. (Hellenic Gas Transmission System Operator S.A.) підписали статут спільної проектної компанії (СПК) South Stream Greece S.A, що створюється на паритетних засадах «Газпромом» і DESFA S.A. для реалізації грецької ділянки проекту «Південний потік».