Путін каже, що готовий писати нову угоду з Україною

Голова уряду Російської Федерації Володимир ПУТІН заявляє, що російська сторона за ініціативи України готова розпочати повномасштабну роботу з відпрацювання нових міжнародно-правових засад щодо зони вільної торгівлі з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ПУТІН заявив під час зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, що відбулася сьогодні у Стамбулі.

«Українська сторона давно ставить питання про розробку нового документа про зону вільної торгівлі», - сказав голова уряду РФ.

При цьому він заявив, що російська сторона «із задоволенням відзначила інтерес українських партнерів до процесів інтеграції в рамках Митного союзу і Єдиного Економічного Простору, який вибудовується між Росією, Казахстаном і Білоруссю».

«Але, що стосується зони вільної торгівлі, то у нас діє відповідний документ, написаний на одному аркуші і складений у 1992 році», - нагадав В.ПУТІН.

За його словами, «сьогодні ситуація кардинальним чином змінилася і необхідно йти далі».

«І якщо ви вважаєте, що першим кроком повинно стати запровадження вільної торгівлі, то російська сторона готова до того, щоб приступити до повномасштабної роботи із розробки усіх правил, пов’язаних з цим рішенням», - заявив голова уряду РФ.