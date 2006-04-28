Голова ІСД зрікається прем`єрства

Голова ради директорів корпорації «Індустріальний союз Донбасу» Сергій ТАРУТА не одержував пропозицій очолити Кабінет Міністрів України. Такий коментар з посиланням на С.ТАРУТУ агентству УНІАН надали в прес-службі ІСД.

Як підкреслив С.ТАРУТА, щодо поста прем`єр-міністра України «з ним ніхто ніяких консультацій не проводив».

Більш того, С.ТАРУТА переконаний, що «до подібного роду публікаціям в Інтернеті не варто відноситися серйозно, оскільки вони ставлять за мету не більше ніж PR-провокацію», йдеться в повідомленні ІСД.

Як повідомлялося сьогодні в Інтернет-ЗМІ з посиланням на неназване джерело, домовленість про створення коаліції між «Нашою Україною» і Партією Регіонів вже досягнуто і останнє слово залишається за Президентом. Джерело також повідомило, що «високими договірними сторонами» схвалена компромісна кандидатура нового прем`єр-міністра. Як «технічного прем`єра» обидві договірні сторони готові висунути голову ради директорів ІСД Сергія ТАРУТУ. Мотивування – у С.ТАРУТИ відсутня яскраво виражена політична орієнтація.