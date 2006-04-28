Обрано голову Львівської облради

Претендент Нашої України зібрав удвічі більше за колегу з БЮТ

Першого заступника голови Львівської облдержадміністрації, представника “Нашої України” Мирослава СЕНИКА обрано головою Львівської обласної ради V демократичного скликання під час сьогоднішнього першого засідання сесії облради. Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосувало 63 депутата обласної ради. За кандидата від БЮТ Михайла СЕНДАКА проголосував 31 депутат, за голову ВО “Свобода” Олега ТЯГНИБОКА – 11 депутатів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter