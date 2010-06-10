«Російський блок» ображається на ПР: такого не було навіть за Ющенка

Партія «Російський блок» повідомила Ленінську районну державну адміністрацію про намір провести 12 червня ходу центром Севастополя на честь Дня Росії.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Севастопольської міської організації партії, планується, що об 11.00 почнеться рух від пам`ятника «Мужності, стійкості й вірності комсомольській» через площу і проспект Нахімова до Комсомольського парку. «На чолі колони молодь має нести 30-метровий Російський прапор у супроводі кінних козаків, проросійських громадських і партійних організацій і всіх бажаючих приєднатися до ходи», - говориться в повідомленні.

Прес-служба також повідомляє, що за твердженням голови партії Геннадія БАСОВА, йому 9 червня зателефонували з Окружного адміністративного суду м. Севастополя і запросили на 15.30 10 червня з`явитися на судове засідання за позовом районної державної адміністрації про заборону цієї ходи. На думку Г.БАСОВА, «це обурливий факт». За його словами, «такого не було навіть за ЮЩЕНКА, коли ми щорічно відзначали цей день».

Г.БАСОВ також вважає, «що в Севастополі місцеві керівники Партії регіонів бояться зростання впливу проросійських організацій, і таким чином намагаються обмежити нас». Але, сказав Г.БАСОВ, «у будь-якому разі, ніхто не зможе заборонити нам пройти в День Росії з Російським прапором і нашою символікою центром Севастополя».