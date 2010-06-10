Змова проти Онопенка провалилася?

Процес збору підписів суддів Верховного Суду України за відставку Василя ОНОПЕНКА з посади голови ВСУ не мав успіху.

Про це УНІАН повідомило джерело в суддівських колах.

Зокрема, за словами співрозмовника агентства, серед суддів ВСУ було кілька ініціаторів зібрати необхідну кількість підписів, за наявності яких питання про відставку голови ВСУ В.ОНОПЕНКА можна б було винести на розгляд Пленуму Верховного Суду.

“Але вони назбирали лише близько десяти чи до півтора десятка підписів з 89 суддів, причому троє чи четверо з них потім свої підписи відкликали”, - сказав співрозмовник, додавши, що наразі цей процес “провалився”.

В той же час він не виключив, що з наближенням розгляду у Верховній Раді законопроекту “Про судоустрій України і статус суддів” процес може активізуватися.

Крім того, за інформацією джерела, не виключено, що окремі члени Вищої ради юстиції можуть ініціювати подання до парламенту про звільнення В.ОНОПЕНКА з посади судді, наприклад, “за порушення присяги”.