Порошенко пропонує Хорошковському тимчасово піти з посади

Колишній міністр закордонних справ Петро ПРОШЕНКО радить голові СБУ Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ залишити посаду на час завершення врегулювання ситуації навколо позбавлення частот двох телеканалів.

Про це він заявив під час ефіру "Шустер Live".

"Я пропоную на період проведення судового засідання, на період проведення службового розслідування, а я переконаний, що парламент України має створити ТСК, ви (В.ХОРОШКОВСЬКИЙ - УНІАН) маєте бути відсторонені з посади голови СБУ, і за підсумками розслідування влада має прийняти рішення, чи ви повернетесь на цю посаду чи ні", - сказав П.ПОРОШЕНКО, звертаючись до голови СБУ.

За словами П.ПОРОШЕНКА, багато хто намагається сьогодні нав’язати думку, що все, що відбувається в медійному просторі має виключно економічний характер. Однак, на переконання політика, це не має жодного підгрунтя. "Економічної мотивації у Валерія Івановича (ХОРОШКОВСЬКОГО - УНІАН) немає. Бо на сьогоднішній день в процесі вивільнення частот є більш як 150 частот, на які можуть бути видані ліцензії. І якщо комусь потрібні були ліцензії, то їх легко можна було отримати. Але на сьогоднішній день деякі представники СБУ та Нацради сказали, що вони хочуть “разоблачения", - додав П.ПОРОШЕНКО. В той же час, додав він, подібна ситуація вже була декілька років тому, коли до “5 каналу” свої претензії виставив телеканал НТН. "Для нас це дежавю. Аргументи - ті самі, оратори - ті самі, рішення - ті самі", - сказав політик.

П.ПОРОШЕНКО наголосив, що В.ХОРОШКОВСЬКИЙ, говорячи, що його група каналів не братиме участі в новому конкурсі на отримання ліцензій, робить це свідомо. "Конкурсу вже і не може бути. Оскільки після 1 січня 2010 року жодного конкурсу оголошено не може бути, а попередній конкурс був оголошений ще до настання 2010 року", - додав він.