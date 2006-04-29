Партія регіонів про імпічмент Ющенку

Партія регіонів в опозиції не вимагатиме імпічменту Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ.

Про це в інтерв`ю газеті «Киевский телеграф» від 29 квітня 2006 року сказав екс-губернатор Харківської області, член політради Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ.

«Я вважаю, що імпічмент взагалі не може бути ідеологічною основою діяльності партії. Це несерйозно, коли партія приходить до парламенту з тим, аби відправити у відставку Президента. Тим паче, не маючи для цього сьогодні жодного формального мотиву», - сказав Є.КУШНАРЬОВ додавши: «Наше невдоволення політикою Президента не означає нашого права на імпічмент Президенту. Імпічмент — це порушення кримінального характеру, зрада інтересів Батьківщини і так далі. Але сьогодні подібних претензій Президенту не пред`являють».

Він наголосив, що тема імпічменту Партією регіонів не обговорюється.

Є.КУШНАРЬОВ відзначив, що в разі формування коаліції без Партії регіонів, вона буде «конструктивною жорсткою опозицією».

«Конструктивною в тому сенсі, що не збираємося використовувати свій парламентський статус для нової революції. Жорсткою — в тому плані, що не купимося на один-два портфелі чи на якісь економічні пільги заради того, аби мовчки займати умовно опозиційну нішу», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

За його словами, у такому разі Партія регіонів створить тіньовий Кабінет Міністрів.