Як тільки буде узаконено статус російської мови - буде більше уваги до української

Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ впевнений, що рішення міськради про надання російській мові статусу регіональної "знаходиться в конституційному полі України". Як передає кореспондент УНІАН, в "прямому ефірі" Севастопольської державної регіональної ТРК В.САРАТОВ, відповідаючи на запитання щодо законності рішення про надання російській мові статусу регіональної, зазначив: "ви розумієте, я впевнений в тому, що сьогодні отримає відповідну вказівку і прокуратура, і управління юстиції—нехай вивчають. Ми дуже уважно складали документ, він знаходиться в конституційному полі України".

Голова міськради підкреслив, що питання російської мови для членів Севастопольського відділення Партії регіонів (Партія регіонів представлена у міській раді 45 з 75 депутатів - УНІАН) є "першочергове і принципове, і ним ми будемо займатися постійно". За його словами, попередні рішення міськради про використання російської мови в діловиробництві говорять про те, що "питання не лише існує, а і є актуальним. Зараз ситуація характерна тим, що з даним питанням виступає не окремо взятий Севастополь, а й низка інших областей".

Відповідаючи на запитання, "що це дає" (надання російській мові статусу регіональної) В.САРАТОВ відповів наступним чином: "якщо ми прагнемо вирішити це питання так, як ми бажаємо його вирішити, треба робити перші кроки, тому що на першому етапі ми будемо ініціювати прийняття закону України про регіональні мови".

На прохання прокоментувати думку деяких політиків про те, що "ЮЩЕНКО начебто упустив ситуацію і допустив русифікацію України", В.САРАТОВ поставив зустрічне за питання цим політикам: "ви хочете розколу України, чи ви хочете мати єдину державу, в якій чути голос кожного?" На думку голови міськради, "чим скоріше вища влада України, Президент, прем’єр-міністр зрозуміють, що цю проблему треба вирішувати… не треба слухати не дуже розумних політиків, які говорять про русифікацію. Я, навпаки, вважаю, що як тільки буде узаконено статус російської мови, в доброму плані буде більше уваги українській мові. Наші люди налаштовані цілком толерантно, просто, коли вони бачать, що починають ущемлятися права російської мови, у них з`являться зворотна реакція". На переконання В.САРАТОВА, "майбутнє України - в двомовності". За його словами, "ті люди, які намагаються сьогодні поставити одну мову над іншою, вони породжують ту проблему, з якої неможливо буде вибратися, тому треба підходити до цього питання дуже виважено".

При цьому голова міської ради відмовився коментувати подання прем’єр-міністра України Юрія ЄХАНУРОВА Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ на звільнення з посади голови Севастопольської міської державної адміністрації Сергія ІВАНОВА і подання про призначення на цю посаду Михайла ЄЖЕЛЯ (головнокомандувача ВМС України з 1996 по 2002 рік - УНАН). Як сказав В.САРАТОВ, "Президент ці подання не розглядав. Я далі нічого не коментую, тому що більше сказати немає чого, все інше – будуть домисли. А домислами я займатися не хочу, тому що це навіть не відповідає статусу голови міської ради".