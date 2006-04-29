Буш: хто хоче жити в США - зобов`язаний вивчити англійську

Джордж Буш виступив з критикою іспанської версії гімну США, пише The Guardian. Варіант іспанською, виконаний групою іспаномових поп-співаків, за змістом практично повністю повторює англійський оригінал.

Проте, на думку Буша, це у будь-якому випадку є неприпустимим. "Я вважаю, що люди, які хочуть стати громадянами цієї країни, зобов`язані вивчити англійську і виконувати національний гімн англійською мовою", - заявив він. Як вважає американський президент, інакше можна втратити "дух нації".

Запис іспаномовного варіанту гімну був підтриманий про-імігрантськими колами і засуджений тими, хто виступає за посилення імміграційного законодавства.

Нагадаємо, що нині Конгрес розглядає законопроект, покликаний ускладнити іміграцію до США. Джордж Буш є прихильником цього законопроекту.

Латиноамериканці, чиєю рідною мовою є іспанська, найбільша національна меншина в США, а також вони становлять більшість нелегальних іммігрантів.

Лента.ру