Лозінському продовжили арешт, тому що він повільно читає?

Генеральна прокуратура України наприкінці липня – початку серпня планує передати до суду справу за обвинуваченням колишнього народного депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО та інших осіб в причетності до вбивства в Голованівському районі Кіровоградської області громадянина Валерія Олійника.

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, повідомив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

«Орієнтовно ми плануємо в липні-серпні передати справу в суд», - сказав він, нагадавши, що розслідування кримінальної справи вже завершено, потерпіла сторона ознайомилась з її матеріалами і зараз таке саме роблять обвинувачені.

Водночас, генпрокурор зауважив, що найшвидшій передачі справи в суд перешкоджає безпосередньо сам В.ЛОЗІНСЬКИЙ та єгер Голованівського лісництва, який повільно ознайомлюється з матеріалами справи. Зокрема, екс-народний депутат на сьогоднішній час ознайомився лише з 10-ма томами справи із 38.

У зв’язку з цим обом вказаним особам продовжено термін перебування під вартою до 1 серпня цього року.

Також генпрокурор зауважив, що в окреме провадження виділено матеріали, в яких фігурують працівники Голованівського райвідділу міліції нижчої ланки, які навмисно займалися фальсифікацією матеріалів справи з тим, щоб унеможливити покарання В.ЛОЗІНСЬКОМУ, прокурору району та начальнику районної міліції.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області в результаті зіткнення з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСКИМ загинув місцевий житель 1954 року народження В.Олійник.

За даним фактом Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або таке, що спричинило смерть потерпілого).

3 липня Верховна Рада позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень, після чого Печерський райсуд Києва дав дозвіл на затримання В.ЛОЗІНСЬКОГО і доставку його до суду.

30 липня В.ЛОЗІНСЬКОГО було оголошено в міжнародний розшук. Його було затримано в Києві 1 березня цього року.

3 березня Печерський районний суд Києва обрав В.ЛОЗІНСЬКОМУ запобіжний захід у вигляді арешту.