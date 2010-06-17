Комуністи вже торгуються з Азаровим

Перший заступник голови Верховної Ради Адам МАРТИНЮК, який головує на сьогоднішньому засіданні парламенту, заявив, що без повернення ВР функцій щодо бюджетного процесу нова редакція Бюджетного кодексу не буде ухвалена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МАРТИНЮК сказав на засіданні після ухвалення в першому читанні проекту Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».

Він зазначив, «ми всі – і Кабінет міністрів, і ВР мають усвідомити, що без повернення прав і можливостей конституційних ВР щодо бюджетного процесу у другому читанні кодекс підтриманий не буде».

Як повідомляв УНІАН, під час засідання і обговорення нової редакції Бюджетного кодексу народний депутат України Сергій СОБОЛЄВ (фракція БЮТ) наголосив, що в проекті фактично обмежено повноваження парламенту у бюджетному процесі. За його словами, зокрема комітет ВР з питань бюджету взагалі відсторонений від внесення проекту бюджету на розгляд парламенту у другому читанні. Крім того, у комітету забирається право щодо перерозподілу трансфертів.