Чечетов: коаліція не голосуватиме за закон про зібрання громадян

Коаліція не підтримає законопроект “Про порядок організації і проведення мирних зборів”.

Про це заявив в ефірі програми "Шустер Live" народний депутат України, заступник голови фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ.

«Ми за нього (за законопроект №2450, поданий свого часу урядом Юлії ТИМОШЕНКО з подальшими поправками до нього, внесеними депутатами – УНІАН) голосувати не будемо», - заявив він.

При обговоренні проблеми проведення мітингів та інших масових заходів М.ЧЕЧЕТОВ висловив думку про те, що ці заходи не повинні заважати життю інших людей.

«З одного боку в Конституції прописано право кожного громадянина на свободу слова, на свободу вираження своєї позиції на мітингах, і т.д. і т.д. А з іншого боку - є право кожного громадянина, зокрема й киянина, на комфортне життя. Виходить, з одного боку, дві тисячі людей, яких привезли зі Львова, з Івано-Франківська, вони висловлюють позицію чомусь у Києві і заважають трьом мільйонам киян, які хочуть комфортно жити.», - сказав М.ЧЕЧЕТОВ.

Щодо законопроекту №2450 він висловив категоричну позицію: «Хай хоч вони на голову стануть. Але ми за цей законопроект не голосуватимемо».

Як повідомлялося, представники громадських організацій і правозахисники протестують проти ухвалення Верховною Радою законопроекту №2450 «Про порядок організації і проведення мирних заходів», який підготовлений до другого читання.

На їх думку, нинішня редакція цього законопроекту містить ряд недоліків, зокрема, не відповідає духу статті 39 Конституції України, яка гарантує свободу зборів, і рішенням Європейського суду з прав людини щодо свободи зборів.