Обрано голову Рівненської облради

Головою Рівненської обласної ради обрано представника Блоку Юлії Тимошенко Олександра ДАНИЛЬЧУКА – директора ТОВ «Т-транс». Несподівано для запрошених осіб і предтавників ЗМІ за нього на безальтернативній основі і без обговорення проголосував 51 депутат облради з 68 присутніх на сесії (всього до облради обрано 80 депутатів).

Як передає кореспондент УНІАН, інтрига навколо виборів голови облради зберігалася ще за кілька годин до початку сесії. Однак вранці головний претендент на цю посаду, колишній перший заступник голови облради Валентин КРОКА, якого майже одностайно напередодні підтримали представники помаранчевих сил та учасники обласної конференції депутатів рад усіх рівнів від БЮТ, несподівано попросив колег-депутатів своєї фракції підтримати кандидатуру О.ДАНИЛЬЧУКА. У бесіді з журналістами В.КРОКА пояснив, що мав розмову з Юлією ТИМОШЕНКО, яка позитивно оцінила його ділові й політичні якості, однак заради забезпечення стабільності в області та політичної доцільності попросила зняти кандидатуру.

Представники Блоку Костенка-Плюща в облраді, які заявили про створення фракції Української народної партії, негативно поставилися до обрання О.ДАНИЛЬЧУКА без обговорення його кандидатури. Зокрема, голова облдержадміністрації Василь ЧЕРВОНІЙ та керівник фракції Мирослав СЕМАНІВ у виступі на сесії попросили депутатів відновити обговорення і голосування, вказуючи на відсутність демократичної процедури. Однак проти цього виступили представники інших фракцій, у тому числі й голова обласної організації партії «Батьківщина» Юрій ПРОКОПЧУК. Першим заступником голови облради, на пропозицію її голови О.ДАНИЛЬЧУКА, обрано голову обласної організації НРУ, колишнього керівника рівненського ТОВ «Речовий ринок» Валентина КОРОЛЮКА, ще одним заступником голови ради став голова обласної організації СПУ Леонтій САМЧУК.

О.ДАНИЛЬЧУК у 1998-2002 рр. був народним депутатом України від Рівненщини, він очолював комерційну структуру «Інтергаз», де його заступником був рідний брат Ігоря БАКАЯ Олег.