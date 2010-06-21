Експерт розкусив специфіку майбутніх виборів у Києві

Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА вважає, що специфікою майбутніх виборів у Києві стане неефективність традиційних політтехнологій і розкриття феноменів практичних проектів.

Про це йдеться в коментарі В.БАЛИ, переданому агентству УНІАН.

«Народ настільки втомився від постійного популізму й земельних скандалів, що шукатиме серед політичних сил тих, хто здатний кардинально змінити принципи функціонування міської влади, причому не лише на ідеологічному рівні, але й на інфраструктурному», - переконаний директор АМС.

За словами експерта, управлінська модель у сфері ЖКГ украй неспроможна й може стати передумовою до спаду рейтингу партії влади.

«Феномен планового й непланового відключення гарячої води в Києві, що може розтягнутися з 2 тижнів до 2 місяців, свідчить не лише про зношеність інфраструктури у ЖКГ, але й про вкрай неефективну управлінську модель, а також високий ступінь корупції. Зрозуміло, що ремонт, постійне «латання» теплотрас – це бездонна бочка, яка може «з`їсти» серйозні бюджети. Влада, яка всьому цьому потурає, розписується в своїй неспроможності. Це неминуче позначиться на її електоральному рейтингу. Саме в цьому криється позитивна соціологія таких проектів, як «Комунальний фронт», що не соромляться вести дискусію на виключно практичному рівні вирішення комунальних проблем», - зазначив В.БАЛА.