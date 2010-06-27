Заступник голови Партії регіонів: беріть владу на Івано-Франківщині
На 1 вересня готовність - 100 відсотків
Перший заступник голови Партії регіонів, народний депутат України Володимир РИБАК прогнозує, що наступного тижня буде прийнято рішення про дату проведення виборів до місцевих органів влади.
Про це він повідомив у суботу в Івано-Франківську на партійній конференції обласної організації Партії регіонів, передає кореспондент УНІАН.
«На наступному тижні, мабуть буде прийнято рішення про вибори до місцевих органів влади», - наголосив В.РИБАК.
За його словами, пропонується змішана система виборів. «Треба знайти таких людей на мажоритарні округи, які б були б здатні виграти вибори», - зауважив політик.
Він закликав прикарпатських партійців «брати владу в області». «Беріть владу в області, - підкреслив він. – Обирайте голів рад, вибирайте мерів і робіть все, аби на цих виборах значно більше наших представників було в усіх рівнях влади».
В.РИБАК додав, що уже «ми входимо у виборчу кампанію», і «центральний (партійний) виборчий штаб уже є».
«На рівні регіональному, міські, районні вже теж штаби є.. Все має бути підготовлено до виборів. На 1 вересня готовність має бути сто відсотків», - зауважив регіонал.
Вігн наголосив, що в основу всієї виборчої кампанії буде покладено Програму Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА «Україна для людей».