Заступник голови Партії регіонів: беріть владу на Івано-Франківщині

Перший заступник голови Партії регіонів, народний депутат України Володимир РИБАК прогнозує, що наступного тижня буде прийнято рішення про дату проведення виборів до місцевих органів влади.

Про це він повідомив у суботу в Івано-Франківську на партійній конференції обласної організації Партії регіонів, передає кореспондент УНІАН.

«На наступному тижні, мабуть буде прийнято рішення про вибори до місцевих органів влади», - наголосив В.РИБАК.

За його словами, пропонується змішана система виборів. «Треба знайти таких людей на мажоритарні округи, які б були б здатні виграти вибори», - зауважив політик.

Він закликав прикарпатських партійців «брати владу в області». «Беріть владу в області, - підкреслив він. – Обирайте голів рад, вибирайте мерів і робіть все, аби на цих виборах значно більше наших представників було в усіх рівнях влади».

В.РИБАК додав, що уже «ми входимо у виборчу кампанію», і «центральний (партійний) виборчий штаб уже є».

«На рівні регіональному, міські, районні вже теж штаби є.. Все має бути підготовлено до виборів. На 1 вересня готовність має бути сто відсотків», - зауважив регіонал.

Вігн наголосив, що в основу всієї виборчої кампанії буде покладено Програму Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА «Україна для людей».