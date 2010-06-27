Сім українських шкіл у Криму: в ПР ситуацію називають ненормальною

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань освіти та науки, народний депутат від Партії регіонів Максим ЛУЦЬКИЙ запевняє, що відкриттям нових україномовних шкіл в Криму мають займатися місцеві органи влади.

Про це він заявив в ефірі “5-го каналу”.

М.ЛУЦЬКИЙ зауважив, що нині немає жодних підстав для звинувачень центральної влади у небажанні будувати українські школи в Автономній Республіці Крим.

При цьому він вважає ненормальною ситуацію, за якої в Криму діє тільки 7 шкіл з українською мовою викладання.

"Але міністр ТАБАЧНИК та коаліція не має жодного стосунку до небажання чи саботування будівництва нових українських шкіл", - запевнив депутат.

За його словами, одна з українських шкіл, яку наразі планується побудувати в Криму, мала споруджуватися за рахунок коштів місцевого бюджету.

"Якщо грошей немає, то відповідно немає і школи", - сказав М.ЛУЦЬКИЙ.

Народний депутат наголосив, що відкриття нових україномовних шкіл є питанням органів місцевого самоврядування.

"З цим питанням в першу чергу потрібно звертатися до місцевих органів (влади), і в залежності від необхідності, збільшити кількість шкіл, вирішувати цю проблему", - додав він.

Коментуючи дані про те, що нині в Криму на одне місце в українських школах претендує 7 учнів, народний депутат зауважив, що це нормальна ситуація.

"Кожні батьки хочуть, щоб їх дитина навчалася в найкращій школі. Така сама ситуація в Києві. Якщо гарна школа, то є відповідно і конкурс", - додав М.ЛУЦЬКИЙ.