Тимошенко приготувала для МВФ докази «махінацій» Януковича

Блок Юлії Тимошенко передасть Міжнародному валютному фонду рішення Стокгольмського арбітражу, яке підтверджує, що Україна відмовилася від своїх позицій стосовно розмитнення газу «РосУкрЕнерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання опозиційного уряду заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

«Ми передамо до Міжнародного валютного фонду рішення Стокгольмського арбітражного суду по цій оборудці», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що також серед документів, які будуть передані Міжнародному валютному фонду, документи, які підтверджують, що до 1 вересня 2010 року мають бути виплачені Україною штрафні санкції в розміні 500 млн. доларів компанії «РосУкрЕнерго».

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що відповідне рішення Стокгольмського арбітражного суду буде передано всім іноземним посольствам в Україні. Вона зауважила, що фракцією БЮТ також буде внесений проект закону, який забороняє виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду щодо повернення газу «РосУкрЕнерго».