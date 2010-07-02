Клінтон сподівається, що Україна невдовзі домовиться з МВФ

Держсекретар США Гіларі КЛІНТОН заявляє, що США зацікавлені у тому, щоб Україна реалізувала свій економічний потенціал.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Х.КЛІНТОН сказала під час виступу після закінчення засідання Українсько-Американської Комісії зі стратегічного партнерства.

«США зацікавлені в тому, щоб Україна реалізувала свій економічний потенціал», - сказала вона.

За словами Г.КЛІНТОН, США вітають проведення реформ в Україні. «Ми маємо сподівання, що Україна досягне домовленості з МВФ невдовзі, щоб продовжити цей процес», - додала вона.

Г.КЛІНТОН зазначила, що проведення засідання Українсько-Американської Комісії зі стратегічного партнерства має дуже важливе значення. «Рішення минулого року про створення комісії чітко говорить про важливість відносин між двома країнами», - сказала вона, додавши, що сьогодні досягнуто спільних зобов’язань працювати разом, щоб досягти суттєвого прогресу у реалізації цілей, які були намічені президентами двох країн.

«Думаю, що ми можемо погодитись, що наші спільні цінності та спільні інтереси є міцною основою для підвищення співробітництва у питаннях торгівлі, інвестицій, енергетики, зміцнення демократичних інститутів”, - сказала Держсекретар США.