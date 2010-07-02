Янукович: Україні, як позаблоковій державі, потрібна підтримка США

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив задоволення з приводу позиції уряду США, який позитивно оцінює політичну ситуацію в Україні та діяльність нової української влади на шляху проведення реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив на спільній з Державним секретарем США Гіларі КЛІНТОН прес-конференції, що відбулося сьогодні у Києві.

«США позитивно оцінюють політичну стабілізацію в Україні і посилення ефективності системи державної влади, а також перші кроки із створення системи реформ», - сказав глава держави.

За його словами, для України має велике значення підтримка американською стороною антикризової програми, яку реалізують Президент і уряд.

«Ми високо цінуємо готовність США надавати сприяння Україні на найважливішому для нашої держави етапі», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ і додав, що йдеться про відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом, подолання наслідків фінансово-економічної кризи та проведення системних реформ в державі загалом.

«Ми сьогодні підтверджуємо послідовність США щодо гарантування суверенітету, незалежності, територіальної цілісності і непорушності кордонів України», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він зауважив, що ця підтримка дуже важлив для України як європейської позаблокової держави.