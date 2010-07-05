До проекту Податкового кодексу надійшло 5,5 тисяч пропозицій

До проекту Податкового кодексу для розгляду у другому читанні надійшло 5,5 тис. пропозицій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сьогодні на засіданні Погоджувальної ради керівників фракцій та голів парламентських комітетів.

За словами спікера, Комітет з питань податкової політики і митної політики надіслав йому листа про те, що комітет продовжує отримувати пропозиції до даного проекту документу.

Водночас В.ЛИТВИН зауважив, що, згідно з чинним законодавством, всі поправки мали надійти до 1 липня.

«Часу було надзвичайно багато», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня В.ЛИТВИН заявив, до проекту Податкового кодексу надійшла така кількість поправок, що Верховна Рада має розглядати його у другому читанні 11 днів.

Довідка УНІАН. 17 червня Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.

Опозиційні політики піддали гострій критиці багато положень проекту Податкового кодексу.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу у нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді і потребує серйозного доопрацювання.