БЮТ і ПР домовилися щодо голосування за законопроект про місцеві вибори?

Директор Інституту проблем управління імені Горшеніна Володимир ФЕСЕНКО не виключає існування домовленостей між Блоком Юлії Тимошенко і Партією регіонів щодо голосування за законопроект про вибори до місцевих органів влади, запропонований народним депутатом Олександром ЄФРЕМОВИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив у ході круглого столу, присвяченого питанню місцевих виборів.

Зокрема, В.ФЕСЕНКО підкреслив, що на засідання круглого столу були запрошені всі провідні політичні сили для того, щоб висловити свою позицію щодо ідеї Європейської партії бойкотувати місцеві вибори (Європейська партія України, очолювана Миколою КАТЕРИНЧУКОМ, має намір закликати опозиційні сили відмовитися від участі у виборах до органів місцевого самоврядування, якщо вони відбуватимуться за антидемократичними правилами, запропонованими Партією регіонів, – УНІАН).

За словами експерта, його здивував той факт, що представник БЮТ відмовився від участі в круглому столі в останню мить. Він не виключив, що це пов`язано з розмовами про те, що нібито існує домовленість БЮТ з Партією регіонів з цілого ряду питань. В.ФЕСЕНКО нагадав про консолідоване голосування БЮТ і Партії регіонів за відставку віце-прем`єр-міністра Володимира СЕМИНОЖЕНКА.

«А чи не відбудеться щось подібне і з законом про місцеві вибори? Це припущення», - підкреслив В.ФЕСЕНКО.

Директор Інституту Горшеніна висловив думку, що ухвалений у першому читанні законопроект про місцеві вибори вигідний БЮТ так само, як і Партії регіонів. Він пояснив, що БЮТ сьогодні має розгалужену мережу місцевих організацій. «І чим менше суперників на опозиційному фланзі, тим краще. Я не знаю, можливо, цей закон цілком відповідає інтересам Блоку Юлії Тимошенко», - сказав В.ФЕСЕНКО, додавши, що БЮТ може не влаштовувати лише одна новація - щодо заборони участі блоків у місцевих виборах.

У той же час, на думку експерта, це не буде критичним для БЮТ, оскільки партія «Батьківщина», що входить у блок, є достатньо відомим брендом.

Також В.ФЕСЕНКО підкреслив, що сьогодні «говорять про те, що може виникнути питання підвищення виборчого бар`єру». Він нагадав, що раніше обговорювалося питання про підвищення прохідного бар`єру до 7%. В.ФЕСЕНКО не виключив, що дане питання може виникнути якщо не на цих місцевих виборах, то на наступних парламентських. «Я б цього не виключав», - сказав експерт.