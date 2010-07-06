Кращий футболіст Європи і світу тепер будуть в одній особі

Про об`єднання двох престижних премій світового футболу: Золотого м`яча кращому футболістові Європи та "Гравця року ФІФА" (Діамантового м`яча), - оголосила Міжнародна федерація футбольних асоціацій. Тепер буде просто Золотий м`яч, який одержить кращий футболіст планети. Про це домовилися президент ФІФА Зепп Блаттер і видавець французького журналу France Football Марі-Оділь Аморі.

Ім`я володаря нової премії - кращого гравця в світі 2010 року - буде назване на урочистій церемонії в штаб-квартирі ФІФА в Цюріху 10 січня 2011 року. Тоді ж стане відомо і ім`я кращої футболістки року, проте її, як і раніше, визначатиме ФІФА.

France Football вручає Золотий м`яч з 1956 року, нагадує football.ua. Спочатку це був приз кращому гравцеві з країн Європи, а потім кращому футболісту, який виступає в Європі. Участь у голосуванні беруть спортивні журналісти.

Нагорода від ФІФА був установлена 1991 року.Обирали кращого капітани і тренери 147 національних збірних команд.

З 2005 року володарі Золотого і Діамантового м`ячів неухильно співпадали. У 2005 році кращим був бразилець Роналдінью, в 2006-му – італієць Фабіо Каннаваро, в 2007-му – бразилець Кака, в 2008-му – португалець Кріштіану Роналду, в 2009-му – аргентинець Ліонель Мессі.