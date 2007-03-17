Лідер Громадянського руху “Народна самооборона”, колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО подякував харківській міліції за блискуче виконання роботи з охорони правопорядку під час вчорашнього мітингу «Народної самооборони».

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер «Народної самооборони» сказав сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

«Вони блискуче виконали свою роботу, не піддалися на жодні провокації і забезпечили те, що повинна забезпечувати міліція – право громадян на мирні зібрання під будь-якими гаслами», - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, порядок на вчорашній акції «Народної самооборони» у Харкові підтримували міліціонери середньої ланки, оскільки міліцейського керівництва у місті не було.

Ю.ЛУЦЕНКО також повідомив, що він наразі співпрацює з представниками міліції в регіонах України на низовому рівні.

За його словами, у свій час представники «Народної самооборони» були попереджені про провокації на мітингу в Одесі, в результаті чого провокацій вдалося уникнути.

Ю.ЛУЦЕНКО також підкреслив, що він отримав певні сигнали від представників міліції у Дніпропетровську.

Лідер «Народної самооборони» також порівняв вчорашній мітинг руху у Харкові з мітингом у Львові, який відбувся раніше.

Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що в обох обласних центрах на акцію «Народної самооборони» прийшло дуже багато людей. На цій підставі Ю.ЛУЦЕНКО висловив впевненість, що українців на Заході та Сході можуть об’єднати спільні цінності - «свобода, справедливість, закон».

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, «це ключові цінності, замість надуманих міфів, які постійно роз’єднують українців, а цим користуються політики у своїх інтересах».

Як повідомляв УНІАН, Харків став п’ятнадцятим містом, де “Народна самооборона” та її лідер Ю.ЛУЦЕНКО проводили зустрічі з громадянами. У Харкові на зустрічі народних депутатів та керівників Громадянського руху “Народна самооборона” зібралися близько 10 тисяч харків’ян. Напередодні харківська міська влада не дозволила проводити на майдані Свободи мітинг громадянського руху “Народна самооборона”, а також зустріч народних депутатів з виборцями. Проведення цієї акції було перенесено з майдану Свободи на площу Рози Люксембург.