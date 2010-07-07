Тігіпко каже, що не драматизує ситуацію з можливою відставкою

Віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО не драматизує ситуацію навколо своєї можливої своєї відставки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО заявив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Я абсолютно спокійно це сприймаю, я думаю, що не треба на це звертати увагу, треба справу робити», - сказав С.ТІГІПКО.

Віце-прем’єр додав, що уряд України завершив переговори з МВФ, а також практично завершено підготовку Податкового кодексу до розгляду в Верховній Раді в другому читанні. «Вже сьогодні ми можемо говорити, що не буде ніякого погіршення по адмініструванню податків, ми отримаємо зменшення кількості податків на центральному рівні, зменшимо місцеві податки, покращимо ситуацію по амортизації, по інвестиціям, зменшимо податкове навантаження. Ми все спокійно відпрацьовуємо», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня з трибуни Верховної Ради лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО заявив, що необхідно розглянути питання про відповідальність віце-прем’єр-міністра С.ТІГІПКА за непрофесійний проект Податкового кодексу.