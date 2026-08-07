У Коблевому під час купання в морі від вибуху загинув чоловік, є поранені

Чоловік купався в морі попри заборону.

У селі Коблеве Миколаївської області під час купання в морі внаслідок вибуху загинув чоловік, ще двох жінок, які перебували на березі, поранено. Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

За його інформацією, у морі здетонував вибухонебезпечний предмет. 45-річний чоловік, який був у воді, загинув.

"Дві жінки, які в цей момент перебували на березі, отримали поранення. 47-річній жінці медичну допомогу надали на місці. 63-річну жінку госпіталізували у стані середньої тяжкості", - розповів посадовець.

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Він зауважив, що цієї трагедії могло не статися, адже ділянка узбережжя була огороджена та позначена попередженнями про мінну небезпеку.

Решетілов наголосив, що в межах Миколаївської області купання в морі заборонено і перебувати у воді вкрай небезпечно.

Загибель відпочивальниці на пляжі в Одесі

23 червня під час дронової атаки на одному з центральних пляжів Одеси загинула 26-річна відпочивальниця. Чоловік 39 років отримав поранення та був доставлений до лікарні.

На цьому пляжі працювали підприємці, які надавали в оренду шезлонги, але згодом з’ясувалося, що офіційно на той момент цей пляж відкритим не був.

Речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук заявив, що в акваторії Чорного моря спостерігаються різноманітні види вибухонебезпечних пристроїв. Серед них – міни, які потрапили в акваторію через військову агресію РФ, та вибухонебезпечні предмети, що опинилися у воді у 2023 році після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС.

За його словами, загалом у морі – сотні мін, тому долю випробовувати не варто.

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