Ціни на мідь на шляху до нового рекорду: скільки коштує метал тепер

Мідь наближається до рекорду. Ціни злетіли через ознаки скорочення короткострокової пропозиції на світовому ринку.
Видання Bloomberg повідомляє, що на Лондонській біржі металів (LME) ціна на мідь зросла на 0,9%, перевищивши рекордний рівень, встановлений у середині травня. Хоча зростання оптимізму щодо попиту з боку центрів обробки даних та енергомереж підтримує ціни, вміст міді в руді на деяких діючих копальнях знижується, а розробка нових великих родовищ стає дедалі складнішою та дорожчою.
Цього року в очікуванні рішення американського президента Дональда Трампа щодо імпортних мит США закупили величезні обсяги міді, що призвело до відтоку металу зі складів по всьому світу. Тим часом спостерігається також активізація закупівель з боку Китаю, що посилює конкуренцію за поставки.
"Фундаментальні показники ринку міді, як і раніше, сприятливі. Напружена ситуація на фізичних ринках, низькі запаси та обмежена пропозиція з копалень мають і надалі підтримувати ціни", – зазначають аналітики ING Bank NV.
Багато що залежить від масштабів і термінів введення США імпортних мит на рафінований метал.
Станом на 08:57 за київським часом ціна на мідь на LME зросла на 0,7% – до 14 201 долара за тонну і наближається до шостого тижневого зростання поспіль – найтривалішої серії з 2020 року.
За даними Metal Monitor, 7 серпня мідь в Україні приймають у середньому по 545 гривень за кілограм. При цьому на біржі ціна встановлена на рівні 667,52 грн.